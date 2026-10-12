تنفيذ برنامج تدريبى لتطوير الكوادر المالية والإدارية بأسوان

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، العاملين بمركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة، بقيادة الدكتورة دعاء فتحى، بالتنسيق لتنفيذ برنامج تدريبى مالى وإدارى يستهدف رفع كفاءة الكوادر المحلية وتطوير مهاراتها الوظيفية، بما يدعم تحسين الأداء المؤسسى وتحقيق الانضباط الإدارى والمالى.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدولة بالإرتقاء بكفاءة الجهاز الإدارى وتطوير منظومة العمل الحكومى، وفى إطار نتائج ورشة العمل الأولى المنعقدة فى يوليو الماضى، والتى أكدت أهمية تعزيز قدرات الكوادر المالية المحلية بمحافظة أسوان، وتأهيلها للتعامل بكفاءة مع إجراءات ومراحل التدفقات المالية الحكومية، بما يسهم فى تلافى أية مشكلات قد تواجه دورة العمل.

إنطلاق البرنامج التدريبى حول قانون الخدمة المدنية والتطبيقات العملية

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة دعاء فتحى، المدير التنفيذى لمركز التدريب، أنه فى إطار خطة الدولة المستمرة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى وتطوير الأداء المؤسسى، انطلقت فعاليات اليوم الأول من البرنامج التدريبى لإدارة الموارد البشرية والوظيفة العامة، والذى يتناول التشريعات والتطبيقات العملية لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، وذلك بالتعاون بين مركز تدريب علوم الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات واللغات ووزارة المالية، بقاعة مركز تدريب محافظة أسوان.

دعم وزارة المالية لتأهيل الكوادر وتطوير الأداء المؤسسى

وأشارت الدكتورة دعاء فتحى إلى أن البرنامج يُنفذ تحت رعاية الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وبدعم من الدكتور أحمد هريدى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بما يعكس الاهتمام المشترك بتطوير القدرات البشرية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وشهد إفتتاح فعاليات البرنامج حضور المحاسب عماد إبراهيم مدير المديرية المالية بأسوان، وأحمد حميدان مدير الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، والدكتورة دعاء فتحى فضل المدير التنفيذى لمركز التدريب.

تأهيل 16 من القيادات المالية والإدارية بمختلف الوحدات المحلية

ويستهدف البرنامج التدريبى تأهيل 16 من مديرى إدارات الموارد البشرية ومديرى الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، إلى جانب العاملين بالوحدات المحلية والمدن والمراكز التابعة، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2026، من خلال تقديم محتوى تدريبى يجمع بين الجوانب التشريعية والتطبيقات العملية المرتبطة بطبيعة العمل الحكومى.

شرح فلسفة قانون الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية

وتضمنت فعاليات اليوم الأول شرح الفلسفة التشريعية لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، إلى جانب استعراض آليات تخطيط وتنمية الموارد البشرية، وتحديد الاحتياجات التدريبية بدقة، ودور التدريب الحديث فى بناء القدرات ورفع كفاءة الأداء الوظيفى، فضلاً عن التعرف على أساليب قياس الأثر العملى للبرامج التدريبية ومدى انعكاسها على مستوى الأداء.

وقام بإلقاء المحاضرة الدكتور بدوى السيد الشحات، إستشارى الإدارة العامة بالمديرية المالية بقنا، حيث تناول المحاور التدريبية بما يسهم فى تعزيز الفهم التطبيقى للتشريعات المنظمة للعمل، وتطوير الممارسات الإدارية داخل المؤسسات الحكومية.