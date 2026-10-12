أسوان.. مكتب خدمة المواطنين بكوم أمبو يبدأ في استقبال الشكاوى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة اللواء سمير البلاصى عن إستقبال مكتب خدمة المواطنين لكافة الشكاوى والمطالب والمقترحات، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

ويأتى ذلك بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين ، والإستماع إلى مطالبهم والعمل على سرعة التعامل مع مشكلاتهم .

إستقبال الشكاوى والمطالب بمكتب خدمة المواطنين

وأكد رئيس المدينة على أن تقديم الشكاوى والمطالب والمقترحات يتم من خلال التقدم بطلب مكتوب إلى مكتب خدمة المواطنين ، مرفقاً به صورة من الشكوى أو المستندات المؤيدة لها ، بالإضافة إلى عدد (2) صورة من بطاقة الرقم القومى ، وذلك لإستيفاء البيانات اللازمة وفحص الطلبات وفقاً للإجراءات المنظمة.

فحص الشكاوى وبحث الحلول وفقاً للقوانين واللوائح

وأشار اللواء سمير البلاصى بأنه سيتم فحص الشكاوى المقدمة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، إلى جانب دراسة مطالب ومقترحات المواطنين، وبحث إمكانية تنفيذها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، مع العمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات المطروحة، بما يحقق الصالح العام ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.