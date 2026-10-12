القبض على المتهم بتحطيم كاميرا مراقبة خاصة بمنزل في أسوان

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المنازل بأسوان.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مالكة المنزل المشار إليه – مقيمة بدائرة مركز شرطة إدفو) وبسؤالها أفادت بتضررها من الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لقيامه بتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بمسكنها.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الوقعة على النحو المشار إليه لكونها تكشف محيط منزله.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.