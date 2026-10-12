رجل وفتاة داخل عقار مهجور في مصر الجديدة.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر عدد من المواطنين من تواجد أحد الأشخاص وسيدة داخل عقار مهجور بمصر الجديدة بالقاهرة وقيامه بالتعدى عليها بالضرب.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (ربة منزل ، عاطل "لهما معلومات جنائية") ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال التسول وإستجداء المارة والمبيت بالعقار المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية المختصة لإتخاذ اللازم بشأن العقار المشار إليه .

