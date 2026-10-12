عايز أجرة زيادة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على الركاب بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدى على الركاب بالسب وعدم إلتزامه بالتعريفة المقررة وخط السير بأحد المواقف بالشرقية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص"وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة مركوز شرطة كفر صقر)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 7/ الجارى لتحقيق أرباح مالية.



تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.