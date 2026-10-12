قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي: إنشاء بعثة دعم في لبنان لمدة 3 سنوات لتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي
وزير التعليم يبحث التوسع في تطبيق الممارسات اليابانية داخل المدارس المصرية
بريطانيا تعزز دفاعاتها الوطنية ضد مخاطر الذكاء الاصطناعي المتزايدة
اعتقال 10 أشخاص وإصابة ضابط شرطة في اضطرابات بعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
ليست حديثة.. رئيس الوزراء البريطاني يعترف بمقابلة ملاك مانشستر سيتي
فضيحة تهز دولة الاحتلال.. اعتقال رئيس بلدية وزوجته في قضايا فساد
إيركايرو تمدد تعليق الرحلات إلى الرياض حتى الأسبوع القادم
ماذا بعد انتهاء المدة؟.. اليوم آخر فرصة للحصول على شقق السكن البديل لأصحاب الإيجار القديم
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع في اليمن
وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان عمق العلاقات الثنائية واستمرار التشاور في القضايا المشتركة
منتدى مصر 2026.. رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية
باحث سياسي: قبول واشنطن الشروط الإيرانية يمهد الطريق لتحسن الأوضاع بين الطرفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عايز أجرة زيادة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على الركاب بالشرقية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدى على الركاب بالسب وعدم إلتزامه بالتعريفة المقررة وخط السير بأحد المواقف بالشرقية.


بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص"وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة مركوز شرطة كفر صقر)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 7/ الجارى لتحقيق أرباح مالية. 


تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى ميكروباص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

الصلاة

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي

رئيس الوزراء البريطاني يعترف بمقابلة ملاك مانشستر سيتي

لويس ميجيل راميس

أوساسونا يقيل مدربه ميجيل أراميس بسبب سوء النتائج وأراساتي يعود لقيادة الفريق

نادي مانشستر يونايتد

استنفار أمني في مدريد استعدادًا لمباراة أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد