هددها بمياه النار.. ضبط صاحب مطعم تعدى على طليقته بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من طليقها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض وسرقة مشغولاتها الذهبية وتهديدها بإلقاء مياه نار عليها وأنجالها بالسويس.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 10/ الجارى تبلغ لقسم شرطة فيصل من القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة الجناين) بتضررها من طليقها لقيامه بالتعدى عليها بالسب وتهديدها وأنجالها وتحريض عدد من الأشخاص بالتعدى عليها أمام مسكنها والتشهير بها بمواقع التواصل الإجتماعى لخلافات عائلية بينهما.



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مالك مطعم – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل) وبمواجهته أقر بوجود خلافات عائلية بينه وبين طليقته.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.