جريمة في 45 دقيقة.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة والده ووضعه بالفريزر بالمطرية

زهقت من كتر الضرب والإهانة اللي كنت بتعرض لها على إيده، كان بيعذبني وبيوريني العذاب أشكال وألوان، لحد ما قررت اتخلص منه ومحستش بأي ذنب معاه.. بهذه الكلمات روى المتهم بإنهاء حياة والده بالمطرية كواليس جريمته في اعترافاته أمام النيابة.

اعترافات المتهم بإنهاء حياة والده بالمطرية

باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة إنهاء شاب لحياة والدته داخل شقة بالمطرية ووضع جثمانه في ديب فريزر لمنع فضح جريمته واستمعت النيابة لاعترافات الشاب الذي كذف لغز الجريمة وتفاصيل تنفيذها.

وقال المتهم بإنهاء حياة والده أن جريمته قام بتنفيذها في 45 دقيقة، حيث خطط لإنهاء حياة والده حتى ينهي وصلات الإهانة والتعذيب التي كان يتعرض لها ويوم الجريمة تشاجر معه وقام بإحضار سكين من المطبخ وتسديد طعنات له.

وتابع المتهم في اعترافاته بأنه قام بتقطيع الجثمان لأجزاء حتى يستطيع إدخاله للديب فريزر وإخفائه عن الأعين وعلل وضعه في الفريزر حتى لا تنبعث منه رائحة كريهة مثل الاحتفاظ باللحوم والمجمدات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية تضمن ورود بلاغا أفاد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بنطاق القسم.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة لموقع البلاغ وبإخطار اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وجه بسرعة كشف ملابسات الجريمة.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثمان مسن في العقد السادس من عمره، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بعرض جثمان الأب على الطب الشرعبي وتشريح لبيان الصفة التشريحية الخاصة به وأمرت بحبس الشاب 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.