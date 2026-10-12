الداخلية تكشف تفاصيل محاولة سرقة سيارة الفنان إسلام جمال

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام مجهولين بالشروع فى سرقة أحد الأشخاص بالإكراه على أحد الطرق بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 / الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من (ممثل - مقيم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة) بأنه حال سيره بسيارته وبرفقته (زوجته، نجلهما ) بأحد الطرق بدائرة القسم فوجئ بسيارة ملاكى "بدون لوحات" يستقلها (مجهولين"يحمل أحدهما سلاح نارى") بمحاولة استيقافه والشروع فى سرقته ، ألا أنه تمكن من الفرار منهما بسيارته.



أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عنصرين إجراميين) وتبين أنهما مقيدا الحرية على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة ، وضبط بحوزتهما (السلاح النارى والسيارة المستخدمين بالواقعة ) ، وبمواجهتهما بمحبسهما اعترفا بإرتكاب الواقعة والشروع فى سرقة سيارة المجنى عليه ألا أنهما لم يتمكنا من ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

