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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جريمة مروعة بالمطرية.. شاب ينهي حياة والده ويخفي جثمانه بالفريزر

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أحمد مهدي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بإنهاء حياة والده في منطقة المطرية وإخفاء جثمانه في ديب فريزر لمنع انبعاث الرائحة.

شاب ينهي حياة والده بالمطرية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية تضمن ورود بلاغا أفاد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بنطاق القسم.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة لموقع البلاغ وبإخطار اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وجه بسرعة كشف ملابسات الجريمة.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثمان مسن في العقد السادس من عمره، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

القاهرة المطرية مديرية أمن القاهرة جريمة المطرية جريمة حوادث القاهرة

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