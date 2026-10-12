ضبط أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على الانترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.

رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية)، وتبين عدم حيازته لأية أسلحة بيضاء.

وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعى بقصد النصب والاحتيال على راغبى شراء الأسلحة البيضاء وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

