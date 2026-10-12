الداخلية تكشف عن حقيقة سرقة بوابات مدرسة في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بإختفاء البوابات الحديدية الخاصة بإحدى المدارس بالبحيرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وبإستدعاء مديرة المدرسة المشار إليها (مقيمة بدائرة مركز شرطة رشيد) وبسؤالها أقرت أنه تم تسليم المدرسة المشار إليها لإحدى الهيئات الحكومية لإجراء أعمال الصيانة والترميم بها والبوابات الحديدية المشار إليها تم تسليمها لمدير إحدى المدارس الآخرى للإحتفاظ بهم لمنع تعرضهم للسرقة بموجب محضر إستلام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.