إصابة 3 أشخاص إثر وقوع مشاجرة بقرية ميت غريطة بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع مشاجرة بقرية ميت غريطة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة واعتداء من آخرين بالضرب واستخدام سلاح أبيض «مطواة» بقرية ميت غريطة، ما

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين إصابة فيصل السيد أحمد، 24 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة، ومحمد إيهاب السيد، 24 عامًا، بجرح قطعي في فروة الرأس، وزينب الدسوقي يوسف عبد العزيز، 55 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تمز نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج اللازم،وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.