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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض عل ىالمتهمين بالتعدى على شخص وإتلاف كاميرات مراقبة بالدقهلية

المنشور
المنشور
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام بعض الأشخاص بسرقة كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله ومحاولة سرقة بعض رؤوس الماشية والتعدى عليه وأسرته بالسب والضرب بالدقهلية .. فضلاً عن قيام المشكو فى حقهم بالإتجار بالمواد المخدرة.


بالفحص تبين وجود خلافات حول الجيرة بين أسرة القائم على النشر وبين المشكو فى حقهم (4 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية) تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم "محرر بشأنها عدة محاضر ومازالت قيد التحقيقات".


وبإستدعاء الشاكى حضر والده وقرر بتضرره من المشكو فى حقهم لقيامهم بإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله والإستيلاء عليها ومحاولة إقتحام المزرعة ملكه الملحقة بمنزله والتعدى عليه وأسرته بالسب والضرب لذات الخلافات، ونفى ماورد بالشكوى من قيام المشكو فى حقهم بالإتجار بالمواد المخدرة وعلل إدعاء نجله بذلك لتواجده خارج البلاد وخشيته على أهليته.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.    
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى كاميرات المراقبة

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