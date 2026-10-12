بحوزتهم طن مخدرات.. مصرع 6 عناصر شديدة الخطورة وإصابة ضابط وفردي شرطة فى تبادل إطلاق النار | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة ، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 105 مليون جنيه ومصرع 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة وإصابة ضابط وفردى شرطة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظتى "القليوبية ، البحيرة".

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "إتجار بالمخدرات - قتل عمد - شروع فى قتل - سلاح نارى - حريق عمد – خطف – إستعمال قوة وإطلاق أعيرة نارية – فرض سيطرة - سرقة بالإكراه") بنطاق محافظتى "القليوبية ، البحيرة"، وإصابة ضابط وفردين شرطة ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة – 75 قطعة سلاح نارى متنوعة).

وتقدر القيمة المالية للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة بأكثر من (105) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.



