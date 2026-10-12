موظفا خدمة عملاء مزيفان.. سقوط شخصين نصبا على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بكونهما موظفى خدمة عملاء بأحد البنوك والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بكونهما موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة وأحد تطبيقات الدفع الإلكترونى والزعم بقدرتهما على تحديث البيانات البنكية الخاصة بهم وطلب منهم إتباع بعض الخطوات على التطبيق المشار إليه، وتمكنهما بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وضُبط بحوزتهما (6 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" – 16 شرائح خطوط هواتف محمولة لشركات مختلفة).. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإرتكابهما عدد (6) وقائع بذات الأسلوب.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

