أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن انتهاء أعمال الربط الإلكتروني لعدد من مداخن شركة القاهرة لتكرير البترول بمنطقة مسطرد بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الرقابة المستمرة على مصادر التلوث الصناعي، وتطوير آليات الرصد والمتابعة الإلكترونية للانبعاثات.

وأوضحت د. منال عوض أن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في إطار متابعة الوضع البيئي بمنطقة مسطرد، التي تضم عدد من شركات إنتاج وتكرير وتوزيع المنتجات البترولية ، وهو ما يستلزم تكثيف أعمال الرصد والرقابة على مصادر الانبعاثات الصادرة عن الأنشطة الصناعية، والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات والمعايير البيئية المقررة، بما يسهم في الحفاظ على جودة الهواء وحماية صحة المواطنين بالمناطق المحيطة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى قيام فريق عمل الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بتنفيذ زيارة ميدانية بالشركة، استجابة لطلبها بشأن جاهزية عدد من المداخن للربط بالشبكة، حيث تضمنت الأعمال استكمال إجراءات الربط الإلكتروني، وإجراء المراجعات الفنية اللازمة لمنظومة الرصد، والتحقق من سلامة القراءات وانتظام تدفق البيانات إلى جهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى مراجعة الوحدات القائمة وتنفيذ أعمال الصيانة وإعادة البرمجة اللازمة لضمان كفاءة الاتصال واستمرارية نقل البيانات.

وأضافت د.منال عوض أن الربط الإلكتروني للمداخن يسهم في إتاحة متابعة الانبعاثات بصورة لحظية وعلى مدار 24 ساعة، بما يمكن جهاز شئون البيئة من التحقق المستمر من مدى التزام المنشآت بالحدود والاشتراطات البيئية المقررة، ورصد أي تجاوزات تستدعي التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت د. منال عوض ، أن إجمالى عدد المنشآت المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بلغ 97 منشأة، تضم 507 مداخن على مستوى الجمهورية، بما يعكس اتساع نطاق منظومة الرصد الإلكتروني ودورها في تعزيز الرقابة البيئية على الأنشطة الصناعية، والانتقال إلى منظومة متابعة تعتمد على البيانات الفورية والرقابة المستمرة.