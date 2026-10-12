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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخص ادعى تورط فرد شرطة فى تجارة المخدرات بإمبابة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر قيام أحد أفراد الشرطة بالإتجار فى المواد المخدرة بحماية شقيقه ضابط شرطة.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة) وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب لوجود خلافات عائلية بينه وبين وزوجته "تربطها صلة قرابة بفرد الشرطة المشار إليه" وقيامها برفع دعوى خلع ضده لإكتشافها تعاطيه المواد المخدرة ، وقيامه باللجوء لفرد الشرطة المشار إليه لحل تلك الخلافات ورفض الأخير ذلك ، فقام بنشر المنشور على النحو المشار إليها للنيل منه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أفراد الشرطة

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