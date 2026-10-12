الداخلية تكشف تفاصيل شكوى من سائق دراجة نارية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قائد دراجة نارية "تابعة لإحدى شركات النقل الذكى" لقيامه بالإستيلاء على الطلبات الخاصة بها ومساومتها بسداد مبلغ مالى نظير إعادتها بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 3/ الجارى حدث خلاف بينها وقائد دراجة نارية "بإحدى شركات النقل الذكى" (مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية) حول توصيل بعض الطلبات لها من خلال إحدى تطبيقات النقل الذكى ، وتم الصلح والتراضى فيما بينهما آنذاك.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

