قفشوه بيسرق تكييف.. إنقاذ لص من انتقام الأهالي في النزهة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إنقاذ لص من يد الأهالي بمنطقة النزهة بعد تعديهم عليه بالضرب.

إنقاذ لص من بطش الأهالي في النزهة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة النزهة، تضمن ورود بلاغا لشرطة النجدة أفاد بقيام الأهالي بالتعدي على لص بالضرب المبرح بعد ضبطه أثناء سرقة وحدة تكييف خارجية.

وبإخطار اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وجه بسرعة الانتقال وفحص البلاغ وسرعة ضبط المتهم.

انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة لموقع البلاغ، وتمكن من إنقاذ اللص، واقتياده إلى قسم الشرطة وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.