إصابة طالب بطعنة في الظهر على يد زميله بمدرسة إعدادية بالدقهلية

شهدت إحدى المدارس الإعدادية بنين بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، تعرض طالب للاعتداء بسلاح أبيض «مطواة» على يد أحد زملائه داخل المدرسة، ما أسفر عن إصابته بجرح شبه نافذ في الظهر.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ يفيد بإصابة طالب داخل مدرسة إعدادية بنين بمدينة بلقاس، إثر تعرضه للاعتداء من زميله باستخدام مطواة.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ، وتبين إصابة الطالب جميل محمد المرسي أحمد، 12 عامًا، بجرح شبه نافذ في الظهر من الناحية اليسرى، وجرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلقاس العام لتلقي العلاج اللازم.



وجارٍ الوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب الاعتداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.