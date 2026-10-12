ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات بالدقهلية

تمكنت مباحث الدقهلية ، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرق الدلتا، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بقيمة 6 ملايين جنيه، وذلك في منطقة كفر الترعة القديم، التابعة لمدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطار من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرق الدلتا، برصد بؤرة إجرامية كبيرة للإتجار في المواد المخدرة في نطاق مدينة شربين.

بتقنين الإجراءات، تشكلت قوة أمنية وتوجهت. إلي مكان البورة، حيث تم ضبط كلا من: حامد، ح، ت، 38 عاما ، شهرته القبطان مقيم كفر الترعة القديم شربين مدرج معلومات جنائية، سلاح وجرائم نفس. ومحمد، ف، ح، 37 عاما شهرته العسكرى مقيم كفر الترعة القديم. ومحمد، ع، م، شهرته الصباحى 20 سنة مقيم كفر الترعة القديم.

وعتر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة، تقدر قيمتها ب6 مليون جنيه، وجاءت كالآتي:

6 لفافات كبيرة الحجم لنبات الهيدرو المخدر.

45 كيلو حشيش.

3 كيلو شابو.

4 كيلو هيروين.

سيارة ربع نقل.

طبنجه 9م، 10 طلقات لذات العيار.

و تم تحرير محضر والعرض على النيابة العامة التى أمرت بحبسهم أربعة أيام

