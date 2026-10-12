إصابة 9 طالبات بالثانوى في حادث تصادم بالطريق الزراعي في الدقهلية

أصيبت 9 طالبات بمدرسة الشهيد ابراهيم الرفاعي، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل على طريق سبسكو الزراعي بمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل على طريق سبسكو الزراعي بمركز بلقاس، ووجود عدد من المصابين.



انتقل ضباط المباحث و، تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، للتعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.



جار حصر الإصابات وتحديد طبيعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.