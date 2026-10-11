الدقهلية: رفع 240 طنًا من مخلفات الهدم والبناء بقطعة أرض فضاء بالمنصورة

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار تنفيذ خطة المحافظة للتخلص من مخلفات الهدم والبناء والمخلفات الصلبة بالشوارع والميادين وقطع الأراضي الفضاء، بمختلف المراكز والمدن والأحياء والقرى، في إطار جهود المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة واستعادة المظهر الحضاري.

وكلف محافظ الدقهلية محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة، وبالتعاون مع محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة ونواتج الهدم والبناء وتجمعات القمامة من إحدى قطع الأراضي الفضاء بشارع الجيش بمدينة المنصورة.

وأسفرت الحملة، التي شاركت فيها معدات الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة ووحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة، عن رفع ونقل 240 طنًا من مخلفات الهدم والبناء إلى موقع التخلص الآمن بقلابشو، في إطار جهود المحافظة لمنع تراكم المخلفات والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أصحاب قطع الأراضي الفضاء الذين يتسببون في تراكم مخلفات الهدم والبناء والقمامة بأراضيهم، مؤكدًا استمرار حملات رفع المخلفات ونقلها إلى المواقع المخصصة للتخلص الآمن منها.