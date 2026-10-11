ضبط تشكيل البلاستيك وبحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء في نبروه بالدقهلية

تمكنت مباحث الدقهلية، من ضبط تشكيل إجرامي مكون من 4 متهمين، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر، وذلك عقب استهداف شقة بقرية كفر الجنينة التابعة بمركز نبروه، اتخذها المتهمون مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامي وترويج المواد المخدرة على عملائهم.

وردت معلومات إلى ضباط مباحث مركز شرطة نبروه، أكدتها التحريات السرية، بشأن قيام عدد من العناصر الإجرامية بتكوين تشكيل تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذ شقة داخل قرية كفر الجنينة وكرًا لمزاولة نشاطهم وترويج المواد المخدرة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد مأمورية أمنية لاستهداف أفراد التشكيل وضبطهم، حيث تحركت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة نبروه إلى المنطقة محل التحريات، وتمكنت من ضبط المتهمين والسيطرة عليهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 متهمين، وهم:

جمال. إ. ح، وشهرته «جمال البلاستيك»، 31 عاما ، عاطل، ومقيم بقرية كفر الجنينة، ومدرج جنائيًا في قضايا مخدرات.

السيد م. أ.، 37 عاما ، عاطل، ومقيم بقرية كفر الجنينة، ومدرج جنائيًا تحت رقم 1468.

بسام م. ف. ال. ز، 22 عاما ، عاطل، ومقيم بقرية كفر الجنينة، ومدرج جنائيًا تحت رقم 1395.

محمد ج. ا، 33 عاما ، عاطل، ومقيم بقرية كفر الجنينة، ومدرج جنائيًا تحت رقم 1395.

وعثرت القوة الأمنية، خلال عملية الضبط، على عدد من المضبوطات بحوزة المتهمين داخل مكان المداهمة، شملت بندقية خرطوش و3 طلقات نارية، عُثر عليها بحوزة المتهم الرابع، بالإضافة إلى مبالغ مالية و3 هواتف محمولة، وسلاح أبيض عبارة عن سنجة كبيرة.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 3 لفافات كبيرة الحجم تحتوي على نبات الهيدرو المخدر، و7 طرب من مخدر الحشيش، وتم التحفظ على جميع المضبوطات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.