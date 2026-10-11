محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح وتقنين أملاك الدولة

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أملاك الدولة والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب التنفيذ والإنجاز، وما تم الانتهاء منه من ملفات، وحصر الملفات المتبقية ومراجعة موقفها.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظه.

ووجه " محافظ الدقهلية " بتكثيف العمل بملفي التصالح وتقنين أملاك الدولة ووضع خطط زمنية واضحة لإنهاء الملفات المتبقية، مؤكدًا أنه لا تعطيل لمصالح المواطنين، ومشددًا على مراجعة موقف كل ملف ومضاعفة معدلات العمل للانتهاء منه وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة.

وأكد "مزوق" على تذليل كافة العقبات والتيسير على المواطنين وسرعة فحص وإنهاء ملفاتهم، وأن رفع معدلات الإنجاز مسؤولية مباشرة لرؤساء المراكز والمدن، موجهًا بحصر ومراجعة الحالات والملفات التي لم تستكمل إجراءاتها، ووضع برنامج زمني للتعامل معها ودفع معدلات الإنجاز.

وشدد على المتابعة اللحظية للمتغيرات المكانية والرد عليها أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي متغير لمنع المخالفات في مهدها، مؤكدًا ضرورة عدم التأخر في فحص المتغيرات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة يتم رصدها.

وأكد " مرزوق " أن المتابعة مستمرة لمعدلات الإنجاز في الملفات الثلاثة، وأنه سيتم تقييم الأداء وفقًا لما يتحقق فعليًا على أرض الواقع، مشددًا على سرعة إنهاء الملفات المتبقية مع الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين في إطار القانون.