برعاية شيخ الأزهر.. وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يفتتح معهد آل عطوة بالدقهلية

أناب الدكتور أحمد خليفة الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتورَ أبو اليزيد سلامة، وكيلَ قطاع المعاهد الأزهرية، في افتتاح «معهد آل عطوة الأزهري» بقرية ميت النحال بمحافظة الدقهلية.

يأتي ذلك برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر.

وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يفتتح معهد آل عطوة بالدقهلية

ورافق وكيل المعاهد الأزهرية، كل من الدكتور حسين مغربي، نائب محافظ الدقهلية، والدكتور مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، وبحضور الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام التخطيط التربوي والتقويم بقطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ خالد محمد علي، عضو الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بالقطاع، والأستاذ الدكتور محمد عطوة، ممثلًا عن القائمين على المعهد، وعدد من قيادات منطقة الدقهلية الأزهرية.

وألقى الدكتور أبو اليزيد سلامة كلمةً خلال احتفالية الافتتاح، نقل خلالها تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة وكيل الأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مؤكدًا حرص قيادات الأزهر على متابعة شؤون المعاهد والارتقاء برسالتها التعليمية والتربوية.

وأشار وكيل قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن التعليم الأزهري يؤدي دورًا محوريًّا في بناء وعي الطلاب وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في نفوسهم، فضلًا عن إسهامه في إعداد أجيال تجمع بين التفوق العلمي والاعتدال الفكري، بما يعزز بناء شخصية متكاملة قادرة على الإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع.

من جانبه، أشاد الدكتور حسين مغربي، نائب محافظ الدقهلية، بدور الأزهر الشريف وجهوده في نشر قيم الوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى أهمية التعليم بوصفه ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية وعي المجتمع. وأكد حرص المحافظة والأجهزة التنفيذية، بقيادة اللواء طارق مرزوق، على دعم المؤسسات التعليمية؛ لخدمة أبناء المحافظة والارتقاء بالخدمات التعليمية في القرى والمراكز.

كما أعرب الدكتور مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، عن تقديره للقائمين على انشاء المعهد، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور محمد عطوة، مثمنًا جهودهم وإسهاماتهم المجتمعية في خدمة أبناء المنطقة، ومؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لتطوير العملية التعليمية وتعزيز الشراكة بين المعاهد الأزهرية ومؤسسات المجتمع، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، وترسيخ دور الأزهر الشريف في نشر العلم والقيم الأخلاقية، وخدمة المجتمع وتنمية الوعي لدى أبنائه.

ويأتي افتتاح معهد آل عطوة في إطار خطة قطاع المعاهد الأزهرية لتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات التعليم الأزهري، بما يتيح لأبناء قرية ميت النحال والمناطق المجاورة فرصة تلقي تعليم متميز يجمع بين المعرفة والقيم الأخلاقية، ويعزز رسالة الأزهر الشريف في نشر العلم وخدمة المجتمع.