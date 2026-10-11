قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 6.18 درجة يضرب جزر سليمان في المحيط الهادئ
وزيرة التضامن تتفقد دار إقامة كبار الفنانين بـ 6 أكتوبر بحضور نقيب الممثلين
وزير التعليم من حلايب: البرمجة والذكاء الاصطناعي أساس المهارات الرقمية.. ونستهدف بناء قدرات الطلاب
تنفيذ 8 غارات على مواقع للفصائل اليمنية في محيط مدينة تعز
ببلاش...القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري
القبض على سائق سيارة نقل صدم شخصا بالمنوفية
وزير العدل يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتلبية احتياجات المواطنين | تفاصيل
أمين البحوث الإسلاميّة لرئيس جامعة الجلالة: الأزهر يقدم خطابا دعويا يستجيب لتحديات العصر
بينهم 3 ألمان.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الشلالات بالفيوم
وزير خارجية باكستان: إستهداف المدنيين في السعودية تهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين
سنة أولى قمة.. وجوه جديدة تظهر في مباراة الأهلي والزمالك.. تعرف على الأسماء
تزويد الطريق السياحي بعدد من الردارات المتحركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين البحوث الإسلاميّة لرئيس جامعة الجلالة: الأزهر يقدم خطابا دعويا يستجيب لتحديات العصر

امين البحوث الاسلامية يلتقي رئيس جامعة الجلالة
امين البحوث الاسلامية يلتقي رئيس جامعة الجلالة
محمد شحتة

التقى الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم، الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، قبيل انطلاق فعاليَّات الأسبوع الرابع والعشرين للدَّعوة الإسلاميَّة، الذي تعقده اللجنة العُليا لشئون الدَّعوة في جامعة الجلالة تحت عنوان: (الدِّين.. ضرورته وحاجة الإنسانيَّة إليه)، وذلك برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر.

وخلال اللقاء، أكَّد الدكتور محمد الجندي حرص الأزهر الشريف على تعزيز التواصل مع المؤسَّسات التعليميَّة، وتقديم خطاب دعوي يناسب احتياجات الشباب ويستجيب لتحديات العصر، ويجمع بين ترسيخ الثوابت الدينيَّة وتنمية الوعي العقلي والأخلاق. 

وأوضح أنَّ الأسبوع الدعوي يأتي في إطار جهود الأزهر لنشر الوعي الدِّيني الصحيح، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز القِيَم الإسلاميَّة التي تُسهِم في بناء شخصيَّة متوازنة وقادرة على المشاركة الإيجابيَّة في خدمة المجتمع.

أهمية التعاون مع الأزهر

من جهته، أكَّد الدكتور محمد الشناوي أهميَّة التعاون مع الأزهر الشريف، بوصفه مؤسَّسةً عِلميَّةً ودعويَّةً عريقةً تضطلع بدور محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القِيَم الأخلاقيَّة.

وأشار إلى أنَّ تنظيم هذا الأسبوع الدعوي في الجامعة يمثِّل فرصةً لتعزيز التواصل بين علماء الأزهر وطلاب الجامعة، ومناقشة القضايا التي تُسهِم في تشكيل وعي الشباب، وبيان دَور الدِّين في بناء الإنسان وتوجيه سلوكه؛ بما يعزِّز قدرته على التمييز بين الأفكار الصحيحة والمفاهيم المغلوطة.

وتستمر فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي في جامعة الجلالة على مدار 4 أيام، بمشاركة نخبةٍ من علماء الأزهر الشريف؛ إذْ تتنوَّع الندوات والمحاضرات الفكريَّة التي تتناول مفهوم الدِّين وركائزه، ودوره في صناعة الوعي لدى الشباب، وأثر القِيَم الإسلاميَّة في بناء الحضارة، إلى جانب تناوُل التشريع الإسلامي من حيث مقاصده وسماته، بما يقدِّم معالجةً متكاملةً لموضوع الأسبوع، تربط بين فهم الدِّين وأثره في بناء الإنسان والمجتمع وتنظيم مختلِف جوانب الحياة.

البحوث الإسلامية الأزهر جامعة الجلالة الشباب طلاب الجامعات الوعي الخطاب الديني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

ياسر إبراهيم

رغم تعافيه من الإصابة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة «القمة»

صبري نخنوخ

محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية استعراض القوة والبلطجة.. اليوم

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

ترشيحاتنا

الفصائل اليمنية

رئيسة وزراء إيطاليا: اعتداء الفصائل اليمنية على مطار الرياض واستهداف المدنيين غير مقبول

نواف سلام

رئيس وزراء لبنان: اعتداءات الفصائل اليمنية تهدد أمن المنطقة واستقرارها

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

وزير الخزانة الأمريكي: الحصار سيدفع إيران للاستسلام ولا مواجهة عسكرية قبل الانتخابات

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد