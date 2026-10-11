غدًا.. البحوث الإسلامية يعقد الملتقى العاشر حول الوَحدة الموضوعية لسور القرآن

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بـ الأزهر الشريف، غدا الاثنين، بعد صلاة المغرب في مدينة البعوث الإسلاميَّة، الملتقى العاشر ضمن ملتقيات (شُبُهات وردود)، التي تنظِّمها اللجنة العُليا لشئون الدعوة بالمجمع في إطار برنامج (منبر الوعي)، برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنيّ، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

شُبُهات وردود حول الوَحدة الموضوعيَّة لسُوَر القرآن الكريم

ويأتي الملتقى تحت عنوان: (شُبُهات المستشرقين والحداثيين حول الوَحدة الموضوعيَّة لسُوَر القرآن الكريم)، ويحاضر فيه أ.د. عبد الفتَّاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلاميَّة، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدعوة بالمجمع.

ويتناول الملتقى مفهوم الوَحدة الموضوعيَّة لسُوَر القرآن الكريم، وما أُثير حولها من شُبُهات لدى بعض المستشرقين والحداثيين، مع بيان وجوه الترابط بين موضوعات السورة الواحدة، والكشف عن أوجه الاتساق والتكامل في بنائها، في ضوء خصائص النَّص القرآني ومقاصده، وتقديم معالجة علميَّة لما يُثار حول هذه القضيَّة.

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وتأتي هذه الملتقيات في إطار جهود مجمع البحوث الإسلاميَّة لترسيخ الوعي الدِّيني الرشيد، وتحصين الشباب مِنَ الشُّبهات والمفاهيم المغلوطة، من خلال مناقشة القضايا المثارة حول القرآن الكريم وعلومه، وتقديم ردود علميَّة تستند إلى أصالة المنهج الأزهري، ودقَّة الفهم، وقواعد البحث والتحقيق؛ بما يُسهم في تعميق فهم النَّص القرآني، وإبراز وجوه اتساقه وترابطه، والتعامل الواعي مع القراءات التي تتناول قضاياه بعيدًا عن الأحكام المتعجِّلة والتصوُّرات غير الدقيقة.