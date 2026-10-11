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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حفل تخرج طلاب الشهادة الثانوية وتكريم المتفوقين بمعاهد البعوث الإسلامية بالأزهر.. غدا

فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
إيمان طلعت

تُنظّم معاهد البعوث الإسلامية بـ الأزهر الشريف، غدًا الاثنين، حفل تخرج طلاب الشهادة الثانوية، وتكريم الطلاب المتفوقين، تقديرًا لتميزهم وتفوقهم الدراسي، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. 

ويُقام الحفل بحضور فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الحفل في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة الطلاب الخريجين والمتفوقين، احتفاءً بإنجازاتهم التعليمية وتكريمًا لجهودهم خلال مسيرتهم الدراسية.

في سياق اخر، تنطلق بالجامع الأزهر الشريف، اليوم الأحد فعاليات اختبارات المتقدمين للعمل بـ "إمامة القبلة" بنظام المأموريات، والتي تستمر لمدة أربعة أيام، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على الانتقاء الدقيق لأفضل الكفاءات العلمية والصوتية لإمامة المصلين في محراب الجامع الأزهر ومجمعات الأروقة التابعة له.

وياتي ذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر.


اختبارات اختيار أئمة القبلة بالجامع الأزهر استعدادا لشهر رمضان

وتستهدف هذه الاختبارات العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية ومناطق الوعظ ممن يمتلكون المقومات والملكات المؤهلة للإمامة الناجحة، لتعزيز الدور التاريخي والريادي للأزهر الشريف كمنارة للفكر الإسلامي الوسطي المعتدل، ونشر السكينة والخشوع بين جموع المصلين، وخصوصا في شهر رمضان.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن انطلاق هذه الاختبارات يأتي استمراراً للنهج الدقيق الذي يتبعه الأزهر في استقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في هذا الصرح العريق، ممن تتوافر فيهم المهارات العلمية والصوتية وإتقان التلاوة وفنون التجويد.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن المتنافسين سيخضعون على مدار أيام الاختبارات الأربعة لتقييم شامل وفق معايير موضوعية لضمان اختيار النخبة، وفي مقدمتها: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التطبيق الدقيق لأحكام التجويد تلاوةً وأداءً.
الأداء الصوتي: التمتع بصوت ندي وخاشع يضفي أجواءً إيمانية داخل المحراب.

وأضاف د. عودة أن مراحل التقييم تتضمن مرحلتين؛ الأولى  اختبارات حسن الصوت والأداء، بينما تتضمن المرحلة الثانية حفظ القرآن الكريم وإتقان الروايات، وصولاً إلى المقابلات الشخصية واختبارات الفقه والعقيدة أمام لجان علمية متخصصة تضم أساتذة من جامعة الأزهر، وأعضاء بلجنة مراجعة المصحف الشريف، ونخبة من المتخصصين بإذاعة القرآن الكريم، ضماناً لأعلى معايير الشفافية والكفاءة.

الأزهر معاهد البعوث الإسلامية طلاب الشهادة الثانوية شيخ الأزهر وكيل الأزهر

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