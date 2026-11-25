دعت بولندا، الأربعاء، بريطانيا وفرنسا إلى إظهار التزاماتهما العسكرية وتقديم دعم عملي لمواجهة انتهاكات المجال الجوي البولندي المرتبطة بروسيا.

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، في تصريحات لمحطة «RMF FM» الإذاعية، إن الترتيبات الأمنية الثنائية مع لندن وباريس يجب أن تتحول إلى دعم عسكري ملموس، خاصة في مجالات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي والاستطلاع.

وأضاف أن بولندا بدأت اختبار التزامات حلفائها الأوروبيين، مشيراً إلى أن وارسو حددت احتياجاتها العسكرية وأبلغت توقعاتها للأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته.

ووقعت بولندا وفرنسا معاهدة نانسي العام الماضي لتعزيز التعاون الدفاعي وتقديم المساعدة المتبادلة، بما يشمل الدعم العسكري، كما وقعت بولندا وبريطانيا معاهدة شراكة أمنية ودفاعية جديدة في مايو الماضي، أعقبتها خطة تعاون دفاعي مدتها ثلاث سنوات.

وأشار وزير الدفاع البولندي إلى أن رد الولايات المتحدة على أحدث انتهاكات المجال الجوي البولندي لم يرتقِ إلى مستوى توقعات وارسو، رغم ترحيب بلاده بتوفير الناتو قدرات الإنذار المبكر والمراقبة الجوية.

وأكد أن القوات البولندية لديها تفويض سابق لاعتراض الأجسام التي تنتهك المجال الجوي للبلاد، مشدداً على أن بولندا ودول الناتو ليست في حالة حرب مع روسيا، وأن العمليات العسكرية في وقت السلم تخضع لقواعد مختلفة.

وأوضح أن المناقشات بشأن اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية فوق الأراضي الأوكرانية لا تزال مستمرة، لافتاً إلى أن حلفاء الناتو لم يظهروا استعداداً كافياً للسماح بتنفيذ هذه العمليات.

كما أكد أن تزويد أوكرانيا بمعدات الدفاع الجوي يمثل جزءاً من استراتيجية الدفاع البولندية، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية تعترض بالفعل صواريخ وطائرات مسيرة روسية قد تهدد الأراضي البولندية.

وفيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في بولندا، قال كوسينياك كاميش إن انتهاكات المجال الجوي الأخيرة لن تؤثر على قرار واشنطن، مؤكداً أن احتمالات إنشاء القاعدة مرتفعة، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.