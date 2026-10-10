قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مساهمة تهديفية لـ محمد صلاح.. طرابزون سبور يتقدم على سامسون سبور بثلاثية نظيفة بالشوط الأول
عايز أتبسطلي يومين.. محمود الليثي: مش عايز أدخل في صراعات مع حد لحد ما أقابل ربنا
وزير العدل اللبناني: نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب مسار لا رجعة فيه
وضع حجر الأساس لمشروع مدينة الصحفيين الثلاثاء المقبل
توازن الأولويات.. أيرلندا تقترح خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي بنسبة 8 %
صفقة أم حرب؟ إسرائيل تترقب قرار ترامب بشأن إيران وسط مخاوف من مفاجأة تقلب الحسابات
مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية
ترامب يجدد شكواه: أنهيت 8 حروب وحررت جميع الرهائن الإسرائيليين ولم أحصل على نوبل
لماذا تتسارع ضربات القلب فجأة؟.. أسباب غير متوقعة
عضو اتحاد المننتجين: صناعة الدواجن تواجه مشكلات تتعلق بالعشوائية وغياب نظام واضح لتنظيم السوق
مدرب حراس القلعة البيضاء: مهدي سليمان الأفضل للزمالك.. والأهم الفوز بالقمة
الرئيس السيسي يلتقي غدا رئيس إندونيسيا في القصر الرئاسي"ميرديكا"بجلسة مباحثات ثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البحوث الإسلامية يُطلق قافلة دعوية وتوعوية إلى الواحات البحرية

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
أ ش أ

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم "السبت" قافلةً دعويَّةً وتوعويَّةً لواعظات الأزهر إلى الواحات البحريَّة؛ تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود الدعويَّة والتوعويَّة في مختلِف المناطق، لا سيَّما النائية منها، وتوسيع نطاق التواصل المباشر مع المرأة والأسرة، وتقديم التوعية الدينيَّة والتربويَّة التي تستجيب لاحتياجاتهما، وتُسهم في ترسيخ القِيَم الأصيلة ومواجهة التحديات المعاصرة.

وتتناول القافلة عددا من المحاور المرتبطة بقضايا المرأة والأسرة؛ أبرزها الوعي الديني لدى المرأة، وأسس بناء الأسرة المستقرة، والتربية السليمة للأبناء، فضلا عن أساليب التعامل مع التحديات التي تواجه الأسرة في ظل المتغيرات المعاصرة، إلى جانب ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة، والتوعية بأهميَّة القدوة الحسنة في تنشئة الأبناء، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلِّقة بالمرأة ودورها في المجتمع، بما يُسهم في تنمية الوعي الأُسري، وتعزيز المسئوليَّة المشتركة في بناء أجيال واعية بقِيَمها وهُويَّتها.

وأكَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، الدكتور محمد الجندي، أن الاهتمام بقضايا المرأة والأسرة يمثل جانبًا أساسًا من جهود الأزهر الدعويَّة والتوعويَّة؛ لما للمرأة من دور محوري في بناء وعي الأبناء وتشكيل شخصيَّاتهم، وترسيخ القِيَم الدينيَّة والأخلاقيَّة في نفوسهم، موضحًا أنَّ التواصل المباشر مع المرأة يُتيح الوقوف على احتياجاتها الفعلية، ومناقشة ما يشغلها من قضايا وتساؤلات، وتقديم التوجيه الديني الذي يعينها على أداء رسالتها داخل الأسرة والمجتمع.

وأضاف الدكتور الجندي أن القوافل الدعويَّة والتوعويَّة التي يتم إطلاقها بمتابعة الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، تحرص على تناول القضايا الأسريَّة في ضوء الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام؛ بما يدعم استقرار الأسرة، ويُرسِّخ معاني المودَّة والرحمة والتعاون بين أفرادها، ويُعين الآباء والأمَّهات على التعامل الواعي مع التحديات التربويَّة والفكريَّة التي تواجه أبناءهم، مع تأكيد أهميَّة التكامل بين التوجيه الدِّيني والممارسة التربويَّة في تنشئة جيل متوازن في فكره وسلوكه.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ بناء الوعي الأُسري يبدأ من امتلاك المرأة فهمًا صحيحًا لتعاليم الدين، وقدرتها على الاستفادة من هذا الفهم في المواقف اليوميَّة التي تواجهها، سواء في تربية الأبناء، أو معالجة الخلافات، أو غرس القِيَم الأخلاقيَّة في نفوسهم، مشيرًا إلى أنَّ الوعي الدِّيني حين يقترن بالحكمة وحُسن التوجيه يُسهم في حماية الأبناء من الأفكار المغلوطة، ويُنمِّي قدرتهم على التمييز بين السلوك القويم والممارسات التي تتعارض مع القِيَم الدينيَّة والأخلاقيَّة.

وتابع فضيلته أنَّ الحوار الأُسري الواعي يُمثِّل إحدى الركائز المهمَّة لاستقرار الأسرة، لا سيَّما في التعامل مع الأبناء في مراحلهم العمريَّة المختلفة، مؤكِّدًا أهميَّة إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أفكارهم وتساؤلاتهم، ومناقشتها في أجواء يسودها التفاهم والاحترام؛ بما يُرسِّخ الثقة المتبادلة بين الآباء والأبناء، ويُعزِّز قدرتهم على مواجهة التحديات الفكريَّة والسلوكيَّة بوعي واتزان.

من جانبها، أشارت المشرفة على واعظات الأزهر، الدكتورة إلهام شاهين، إلى أنَّ القافلة تستمر فعاليَّاتها على مدار أسبوع، وتستهدف التواصل المباشر مع المرأة في الواحات البحريَّة، وفَتْح مساحات للحوار حول القضايا الدينيَّة والأسريَّة التي تمسُّ حياتها اليوميَّة، لافتةً إلى أنَّ محاور اللقاءات ستركِّز على تنمية الوعي بأسس الحياة الزوجيَّة المستقرة، وحُسن تربية الأبناء، والتعامل مع المشكلات الأسريَّة بالحوار والتفاهم، إلى جانب بيان مكانة المرأة في الإسلام، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي قد تؤثِّر في وعيها بدورها داخل الأسرة والمجتمع.

وبيَّنت الدكتورة إلهام شاهين أنَّ واعظات الأزهر يحرصن على تقديم خطاب توعوي يجمع بين وضوح الأحكام الشرعيَّة ومراعاة الواقع الاجتماعي للمرأة، ويُقدِّم لها التوجيهات الدينيَّة والتربويَّة التي تساعدها على التعامل مع التحديات اليوميَّة، والقيام بدورها في تنشئة الأبناء على القِيَم الإيجابيَّة، وبناء أسرة يسودها التفاهم والتراحم والمسئوليَّة.

مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف قافلةً دعويَّةً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

طرابزون سبور

موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي والقناة الناقلة

صحة العظام

نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

ترشيحاتنا

هوندا سيفيك

هوندا سيفيك الهجينة 2027 بفتيس وهمي

استدعاء فولكس فاجن ID.4

فولكس فاجن تستدعي 22 ألف سيارة ID.4 وتحذر مالكيها من تجاوز شحن 80%

هيونداي أيونيك 7

هيونداي تخطط لإطلاق سيارتي «أيونيك 4 و7» لتعزيز عائلتها الكهربائية

بالصور

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب بعد سن الأربعين؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟

فستان كاجوال.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها | شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

هل الرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟.. حقيقة الأمر

هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

المزيد