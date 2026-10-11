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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يوجه بتقديم أقصى درجات الرعاية للطلاب المصابين بمعهد دنوشر بالمحلة

فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر
فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر
إيمان طلعت

يُتابع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لحظةً بلحظة تداعيات الحادث المؤسف الذي وقع بمعهد قرية «دنوشر» الأزهري التابع لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، الذي أسفر عن إصابة ثلاثة طلاب، موجّهًا فضيلته بتسخير كل الإمكانات الطبية والمادية لعلاج الطلاب والاطمئنان الكامل على سلامتهم.

 الحالة الصحية لطلاب معهد دنوشر بالمحلة

وأصدر فضيلة الإمام الأكبر توجيهاتٍ عاجلة بانتقال قيادات الأزهر الشريف وقطاع المعاهد الأزهرية والإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية فورًا إلى مستشفى المحلة العام وموقع الحادث؛ لمتابعة الحالات الصحية للطلاب على مدار الساعة، والتواجد المباشر بجانب أسرهم وذويهم وتلبية كافة احتياجاتهم دون أي استثناء، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الشاملة لهم في هذا الظرف الإنساني.

وشدد شيخ الأزهر على التنسيق الكامل والمستمر مع وزارة الصحة والجهات المعنية؛ لتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية الفائقة للمصابين، ونقل أي حالة تستدعي ذلك إلى كبرى المستشفيات الجامعية أو التخصصية على الفور إذا تطلبت حالتهم الصحية.

كما وجّه فضيلته بالمتابعة اللحظية والدقيقة لمجريات التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات حادث سقوط الطلاب وتحديد المسؤوليات بدقة، ورفع تقرير عاجل ومفصل لفضيلته بنتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة حيال الواقعة أولًا بأول.

شيخ الأزهر الحالة الصحية لطلاب معهد دنوشر بالمحلة الأزهر طلاب معهد دنوشر الازهري

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