السعودية تحدد 365 يوما لإصدار تصريح جديد لزيارة الروضة الشريفة

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية مرور 365 يوماً منذ التصريح السابق شرطاً لإصدار تصريح جديد لـ زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، موضحة أن إعادة إصدار التصريح تتاح بعد انقضاء المدة، وفق أهلية المستفيد والمواعيد المتاحة عبر تطبيق «نسك».

الحجز عبر نسك

وأوضحت الوزارة أن بإمكان الزوار القريبين من المسجد النبوي الاستفادة من خدمة «المسار الفوري» لحجز زيارة الروضة الشريفة، وفق المواعيد المتاحة.

وتتيح هذه الخدمات تنظيم دخول الزوار إلى الروضة الشريفة وإدارة مواعيد الزيارة.

330 متراً مربعاً

وتقع الروضة الشريفة بين حجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنبره في المسجد النبوي، وقد ورد في الحديث الشريف: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»، وتبلغ مساحة الروضة الشريفة نحو 330 متراً مربعاً، بطول يقارب 22 متراً وعرض 15 متراً.