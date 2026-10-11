بعد إشادة رئيس وزراء ماليزيا..الإمام الأكبر: سنواصل رسالة الأزهر في نشر علوم الدين

أعرب الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن بالغ تقديره لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن الأزهر الشريف، وثنائه على جهود علمائه، وإشادته بدوره التاريخي الممتد لأكثر من ألف عام، وجهوده المتواصلة في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل، ورعاية طلاب العلم واستقبالهم من مختلف دول العالم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع معالي السيد أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا.

شيخ الأزهر يُثمّن إشادة رئيس وزراء ماليزيا

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لتصريحات رئيس الوزراء الماليزي التي أشاد فيها بالدور العلمي والدعوي للأزهر الشريف، والجهود المشتركة في دعم التعاون في مجالات التعليم الديني واللغة العربية، مؤكدًا أن هذا التقدير المتبادل من القيادتين يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد شيخ الأزهر مواصلة الاضطلاع بمسؤوليات الأزهر التاريخية ورسالته العالمية في نشر الفكر المستنير وترسيخ قيم الاعتدال، وتقديم كامل الرعاية لأبناء المسلمين الوافدين إليه من شتى بقاع الأرض، واستقبال العلماء والأئمة والوعاظ لتدريبهم في «أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى»، وذلك إلى جانب تعزيز دور «مراكز الأزهر لتعليم اللغة العربية» حول العالم؛ خدمةً للغة القرآن الكريم، وترسيخ ثقافة الحوار والتعارف دعمًا للسلام العالمي والتعايش الإنساني، وخدمةً لقضايا الإسلام والمسلمين.