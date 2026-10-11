الأوقاف تعقد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي العاشر بمسجد الإمام الحسين.. الثلاثاء

تعقد وزارة الأوقاف فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي العاشر «ملتقى شهر جمادى» الذي يُعقد بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، في تمام الساعة السابعة صباح يوم الثلاثاء ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٦، وذلك بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمفكرين من مصر ومختلف دول العالم عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور عدد من الطلاب الوافدين وطلاب العلم.

ملتقى الفكر الإسلامي الدولي العاشر ملتقى شهر جمادى

وتُبث فعاليات الملتقى مباشرة عبر القناتين الرسميتين لوزارة الأوقاف على موقعي «فيسبوك» و«يوتيوب»، إتاحةً لمتابعة فعالياته والاستفادة من موضوعاته العلمية والفكرية.

ويأتي انعقاد الملتقى في نسخته العاشرة، استمرارًا لمسيرته العلمية والفكرية التي انطلقت في نسخته الأولى بمشاركة خمس عشرة دولة، ثم شهدت انتشارًا واسعًا وتطورًا متواصلًا، حتى بات يحظى بإقبال عشرات العلماء من مختلف دول العالم، إلى جانب طلاب الجامعات العالمية وطلاب العلم من شتى أنحاء العالم، بما يعكس مكانته العلمية والفكرية، واتساع دائرة رسالته في نشر المعرفة وتعزيز التواصل بين العلماء وطلاب العلم.

وتواصل وزارة الأوقاف من خلال هذا الملتقى ترسيخ رسالتها العلمية والفكرية، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وتعزيز التواصل العلمي والثقافي، انطلاقًا من دور مصر العلمي والحضاري، وحرصًا على إتاحة مساحة علمية وفكرية للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا التي تهم الإنسان والمجتمع، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والسلام.