علي جمعة: أعتز بتقدير رئيس وزراء ماليزيا لدور الأزهر في نشر العلم وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال

توجَّه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بخالص الشكر والتقدير إلى دولة السيد أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، على كلماته الكريمة ومشاعره الطيبة، وما أعرب عنه من تقدير لزيارته إلى ماليزيا، ولدور الأزهر الشريف في نشر العلم وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

العلاقة بين مصر وماليزيا

وأكد الدكتور علي جمعة اعتزازه بهذه الكلمات التي تعكس عمق الروابط الأخوية والعلمية والروحية التي تجمع بين مصر وماليزيا، وتؤكد المكانة التي يحظى بها الأزهر الشريف في قلوب أبناء الشعب الماليزي الشقيق.

وسأل الله تعالى أن يديم على ماليزيا وشعبها الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يبارك في جهود قيادتها في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن تظل جسور المحبة والعلم والتعاون ممتدة بين البلدين، خدمةً لقيم السلام والرحمة والتعايش التي جاء بها الدين الحنيف.

وكان رئيس وزراء ماليزيا تحدث عن علاقة بلاده بمصر قائلا: أقدر زيارة الشيخ البروفيسور علي جمعة والشيخ الدكتور أسامة الأزهري اللذين شاركا الكثير من العلم والآراء المتعلقة بتعاليم الإسلام ونهج الوسطية المبني على الاعتدال والتوازن والاحترام المتبادل.