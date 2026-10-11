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الإفتاء: لا يجوز شرعًا المجاهرة بالمعاصي والذنوب عبر مواقع التواصل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء: لا يجوز شرعًا المجاهرة بالمعاصي والذنوب عبر مواقع التواصل

المعاصي والذنوب
المعاصي والذنوب
إيمان طلعت

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز لمَن ابتلي بمعصيةٍ أو ذنب أن ينشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، بل يُسرها ويستغفر الله منها ويتوب إليه. 

الستر على المعاصي 

واستهشدت دار الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ»، أخرجه مالك في "الموطأ".

في سياق اخر، تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد مغرب اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026 ، وهو الموافق 29 من ربيع الآخر لعام 1448، هلال شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا، وشهر جُمَادَى الأولى هو الشهر الخامس من التقويم الهجري، والشهور العربية كلها مذكرة إلا جُمادَى الأولى وجمادى الآخرة فإنهما مؤنثتان.

تسمية شهر جمادى الأولى
يرجع إطلاق اسم جمادى الأولى وجمادى الآخرة إلى عهد كلاب بن مرة، الجد الخامس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك نحو عام 412 ميلاديًا، وتشير الروايات إلى أن سبب التسمية يعود إلى تجمد المياه خلال الشهرين نتيجة شدة الصقيع والبرد القارس الذي كان يسود المنطقة في ذلك الوقت.

أسماء وترتيب الشهور الهجرية

1- محرّم: (مُحَرَّم الحَرَام) وهو أول شهور السنة الهجرية ومن الأشهر الحرم: سمى المحرّم لأن العرب قبل الإسلام كانوا يحرّمون القتال فيه.

2- صفر: وهو ثانى الأشهر فى التاريخ الهجري، سمى صفرا لأن ديار العرب كانت تصفر أى تخلو من أهلها للحرب وقيل لأن العرب كان يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا صفر المتاع.

3- ربيع الأول: سمى بذلك لأن تسميته جاءت فى الربيع فلزمه ذلك الاسم.

4- ربيع الآخر: (أو ربيع الثانى) سمى بذلك لأنه تبع الشّهر المسمّى بربيع الأول.

5- جمادى الأولى: وهو خامس الأشهر فى التاريخ الهجري كانت تسمى قبل الإسلام باسم جمادى خمسة، وسميت جمادى لوقوعها فى الشتاء وقت التسمية حيث جمد الماء وهى مؤنثة النطق.

6- جمادى الآخرة : (أو جمادى الثانية) سمى بذلكَ لأنّه تبع الشّهر المسمّى بجمادى الأولى.

7- رجب: وهو من الأشهر الحرم، سمى رجبا لترجيبهم الرّماح من الأسنة لأنها تنزع منها فلا يقاتلون، وقيل: رجب أى توقف عن القتال، ويقال رجب الشىء أى هابه وعظمه.

8- شعبان: وهو ثامن الأشهر من التاريخ الهجري، لأنه شعب بين رجب ورمضان، وقيل: يتفرق الناس فيه ويتشعبون طلبا للماء، وقيل لأن العرب كانت تتشعب فيه (أى تتفرق)؛ للحرب والإغارات بعد قعودهم فى شهر رجب.

9- رمضان: وهو شهر الصّوم عند المسلمين، سُمّى بذلك لرموض الحر وشدة وقع الشمس فيه وقت تسميته، حيث كانت الفترة التى سمى فيها شديدة الحر، ويقال: رمضت الحجارة، إذا سخنت بتأثير الشمس.

10- شوال: وفيه عيد الفطر، لشولان النوق فيه بأذنابها إذا حملت "أى نقصت وجف لبنها"، فيقال تشوَّلت الإبل: إذا نقص وجفّ لبنها.

11- ذو القعدة: وهو من الأشهر الحرم: سمى ذا القعدة لقعودهم فى رحالهم عن الغزو والترحال فلا يطلبون كلأً ولا ميرة على اعتباره من الأشهر الحُرُم.

12- ذو الحجة: وهو آخر الأشهر فى التاريخ الهجري، وفيه موسم الحج وعيد الأضحى ومن الأشهر الحرم، سمى بذلك لأن العرب قبل الإسلام يذهبون للحج فى هذا الشهر.
 

المعصية الذنوب دار الافتاء المعاصي والذنوب التوبة

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