إصابة 3 عمال إثر سقوطهم من أعلى برج شبكة محمول بالدقهلية

أصيب 3 عمال بإصابات متفرقة، إثر سقوطهم من ارتفاع نحو 3 أمتار من أعلى برج تابع لإحدى شركات المحمول، على طريق جميزة بلجاي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط عدد من الأشخاص من أعلى برج شبكة محمول على طريق جميزة بلجاي، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص، وهم:

إسلام عبد النبي عبد التواب علي، 30 عامًا، مقيم بمحافظة الجيزة، ويشتبه في إصابته بخلع في الكتف الأيسر.

محمد صلاح عرفة عبد النبي، 39 عامًا، مقيم بمحافظة الجيزة، ويشتبه في إصابته بخلع في الكتف الأيسر.

محمود سيد عبد الرحمن طه، 38 عامًا، مقيم بمحافظة بني سويف، ويشتبه في إصابته بكسر في الضلوع.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.