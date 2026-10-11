ضبط متهم بالتعدى على نجله بالضرب بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام طليقها بالتعدى على نجلهما بالضرب محدثاً إصابته اعتراضاً على زيارته لها بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/ الجارى تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من طليقها (مزارع - مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى على نجلهما بالضرب وإحداث إصابته "بسحجات وكدمات متفرقة" إثر وجود خلافات بينهما.





أمكن ضبط المشكو فى حقه"له معلومات جنائية"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.