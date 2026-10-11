الدقهلية.. إصابة سيدة وطفل بحروق إثر تسرب غاز واشتعال فرن

أصيبت سيدة وطفل بحروق متفرقة بالجسم، إثر اشتعال فرن غاز نتيجة تسرب للغاز داخل منزل بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق داخل منزل بشارع عزبة العراية بقرية العصافرة، نتيجة تسرب غاز أدى إلى اشتعال فرن بالطابق الثالث من منزل مكون من 3 طوابق.



وعلى الفور، انتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة كل من مصطفى جمال عبداللطيف، 10 أعوام، بحروق من الدرجة الأولى بالوجه والرقبة، وحروق من الدرجة الثانية بالذراعين، ونسمة إبراهيم الوصيف، 40 عاما ، بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والقدم اليسرى والذراعين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المطرية المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي وفيات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.