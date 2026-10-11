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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة ليلية.. محافظ الدقهلية يتفقد ممشى المنصورة الجديد بمنطقة توريل.. صور

جوله لمحافظ الدقهلية
جوله لمحافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ممشى المنصورة الجديد بمنطقة توريل، في إطار حرص المحافظة على توفير المزيد من المتنفسات الحضارية والترفيهية للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، وذلك بحضور الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية أن ممشى المنصورة الجديد يمثل واجهة حضارية ومتنفسا ترفيهيا للمواطنين، ويأتي ضمن جهود الدولة لتطوير الوجهات النيلية، وزيادة الأنشطة الترفيهية، وتعزيز مناطق الجذب السياحي، وتحسين الصورة البصرية، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من نهر النيل، وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستمتاع بمقوماته الطبيعية.

وشدد المحافظ على رئيس حي شرق المنصورة بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة كاميرات المراقبة المرتبطة بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، إلى جانب متابعة أداء فريق الأمن والحراسة المكلف بالعمل بالممشى، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والمترددين عليه.

كما أكد على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع أي تجمعات للمخلفات أولا بأول على مدار الساعة، مع الاهتمام بالمظهر الحضاري للممشى والحفاظ على نظافته بصورة دائمة.

ووجه المحافظ رئيس حي شرق المنصورة بضرورة الالتزام بتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية الدورية، والاهتمام بكفاءة الإضاءة وحالة الأرصفة والمقاعد، مع سرعة التعامل مع أي أعطال أو تلفيات من خلال الفرق المختصة، حفاظا على سلامة المواطنين وضمان استدامة المشروع والحفاظ على مظهره الحضاري.

الدقهلية محافظة جوله ممشى

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