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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة لمتابعة انتظام العمل وجودة رغيف الخبز والالتزام بالأوزان

جوله لمحافظ الدقهلية
جوله لمحافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مخبز المحافظة، لمتابعة انتظام سير العمل بالمخبز، والوقوف على جودة رغيف الخبز ومدى الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، ومتابعة انتظام عملية الصرف للمواطنين.

وتابع "المحافظ  " مراحل إنتاج الخبز، واطمأن على جودته والتزام المخبز بالأوزان المقررة، مؤكدًا أن جودة ووزن رغيف الخبز حق أصيل للمواطن لا تهاون فيه، وأن المتابعة مستمرة لضمان الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة.

وشدد  "  مرزوق " على أن الخبز المدعم لمستحقيه فقط، وأن الصرف يكون بحد أقصى بطاقة واحدة لكل فرد بواقع 40 رغيفًا يوميًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موجهًا بالالتزام الكامل بضوابط الصرف وعدم السماح بأي تجاوزات.

وأكد "محافظ الدقهلية " استمرار المتابعة والمرور على المخابز للتأكد من انتظام الإنتاج والصرف، والحفاظ على جودة ووزن رغيف الخبز ووصول الدعم إلى المواطنين المستحقين.

الدقهلبة محافظة حولة مخبز

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