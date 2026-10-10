الدقهلية ..إصـ.ـابـ.ـة 3 أشخاص إثر تصادم موتوسيكل على طريق النزل بمنية النصر

أصيب 3 أشخاص، اثر حادث تصادم دراجة بخارية «موتوسيكل» على طريق النزل بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات متفرقة، من بينها كسور وجروح بالرأس ونزيف،

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مركز شرطة منية النصر بوقوع حادث تصادم على طريق النزل، أسفر عن إصابة 3 أشخاص،

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كل من أحمد علي البسيوني الشربيني، 65 عامًا، عامل، ومقيم بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر، حيث أُصيب بكسرين مفتوحين بالساقين اليسرى واليمنى، وجرح تهتكي أعلى العين اليسرى،

كما أُصيب أنور علي البسيوني الشربيني، 60 عامًا، عامل، ومقيم بقرية النزل، بنزيف من الأذن وجرح تهتكي بالرأس يبلغ طوله نحو 3 سنتيمترات

واصيب محمد عماد عبدالقادر محمود علي، 18 عامًا، عامل بلاط، ومقيم بقرية النزل، وقائد الدراجة البخارية، حيث أُصيب بنزيف من الأنف وتورم بالعينين وجرح قطعي بالرأس،

تم نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.