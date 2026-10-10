القبض على المتهم بقتل عمه بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على عمه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض مما أدى لوفاته بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/ الجارى تبلغ لمركز شرطة تمى الأمديد من إحدى المستشفيات بإستقبالها (موظف بالمعاش "مصاب بجرح طعنى نافذ بالبطن وجروح بالجسم"– مقيم بدائرة المركز ) متوفى إثر إصابته ، وبسؤال زوجته وشقيقه (مقيمين بذات الدائرة) إتهما نجل شقيق آخر للمتوفى (عاطل) بالتعدى على المتوفى بسلاح أبيض مما أدى لوفاته ، لقيامه بتعنيفه لسوء معاملة والده.





أمكن ضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى" )، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





