محافظ الدقهلية يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بدكرنس

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ، مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة انتظام العمل بعدد من القطاعات الخدمية، حيث شملت الجولة مخبز المحافظة، وعددًا من منافذ بيع السلع والمنتجات، والمركز التكنولوجي بمدينة دكرنس.

جاء ذلك بحضور هاني أحمد رئيس مركز ومدينة دكرنس .

وتفقد " محافظ الدقهلية " مخبز المحافظة بمدينة دكرنس، وتابع عملية إنتاج وصرف الخبز للمواطنين، واطمأن على جودة رغيف الخبز والتزام المخبز بالأوزان والمواصفات المقررة.

وأكد " مرزوق " أن وزن وجودة رغيف الخبز حق للمواطن لا تهاون فيه، مشددًا على الالتزام بعدم صرف الخبز لغير المستحقين وبحد أقصى بطاقتين للفرد الواحد، لضمان انتظام عملية الصرف ووصول الدعم إلى مستحقيه، موجهًا باستمرار المتابعة والرقابة على منظومة إنتاج وصرف الخبز.

كما تفقد " محافظ الدقهلية" عددًا من منافذ بيع السلع والمنتجات بمدينة دكرنس، واطمأن على توافر السلع الأساسية والمنتجات المختلفة، ومتابعة مستوى الأسعار ومدى الالتزام بالإعلان عنها بصورة واضحة أمام المواطنين.

وأكد " مرزوق " على توافر السلع والمنتجات والالتزام بالأسعار والإعلان عنها بوضوح أمام المواطنين، وأن المتابعة مستمرة لضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على تكثيف المرور على المنافذ والأسواق والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

وتضمنت الجولة تفقد اللواء " طارق مرزوق " المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس، حيث تابع انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واطلع على الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز في ملفي التصالح وتقنين أملاك الدولة، ووجه بسرعة الانتهاء من الملفات وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وشدد " محافظ الدقهلية" على سرعة إنجاز ملفات التصالح وتقنين أملاك الدولة وحسن استقبال المواطنين بالمركز التكنولوجي، مشددًا على أنه لا تعطيل لمصالح المواطنين أو تأخير في إنهاء ملفاتهم، وضرورة تذليل أي معوقات تواجه المواطنين والعمل على إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وفقًا للقانون والضوابط المنظمة.