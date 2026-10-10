محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية التموين.. وتحرير 753 مخالفة خلال أسبوع

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جهود مديرية التموين، حيث تواصل الأجهزة الرقابية بمديرية التموين حملاتها المكثفة للتفتيش على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات، وإحكام السيطرة على منظومة تداول الدقيق المدعم، والتحقق من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، وأن الرقابة مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وقام المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بمشاركة ياسر السعودي، وكيل المديرية، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة، بالإشراف على ومتابعة حملات تفتيشية، أسفرت عن تحرير 753 مخالفة تموينية بمختلف القطاعات.

ففي قطاع المخابز، تم تحرير 590 مخالفة، تنوعت بين نقص أوزان الخبز والتصرف في الدقيق المدعم ومخالفات الاشتراطات التشغيلية.

وجاءت مخالفات نقص وزن الخبز بأقل من 10 جرامات في المقدمة بواقع 154 مخالفة، تلتها 131 مخالفة للتصرف في الدقيق، ثم 85 مخالفة لنقص الوزن بأقل من 20 جرامًا.

كما تم تحرير 56 مخالفة لعدم وجود قائمة بيانات، و52 مخالفة لعدم وجود سجل، و28 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين، و27 مخالفة لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وفي قطاع الأسواق العامة، أسفرت الحملات عن تحرير 124 مخالفة، تصدرتها 56 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و21 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، إلى جانب 9 مخالفات مرتبطة بالأحوال وتنفيذ قرارات النيابة، و7 مخالفات لتداول سلع مجهولة المصدر.

كما تم رصد 6 حالات ذبح خارج السلخانة، و6 مخالفات للبيع بأزيد من السعر الرسمي بمخبز سياحي، و5 مخالفات لمزاولة النشاط دون ترخيص، فضلًا عن مخالفات متنوعة شملت الغش التجاري والتبديد واستخدام السلع في غير الغرض المخصص لها وعدم تمكين الحملات الرقابية من أداء عملها.

كما تم ضبط 3 أطنان من عسل الجلوكوز، وطن من الدقيق الأبيض الحر، و6 أطنان من السكر الأبيض، و500 كرتونة زيت طعام، وذلك ضمن وقائع التشغيل دون ترخيص.

كما شملت المضبوطات 6,000 قطعة مناديل حمام، و1,800 قطعة ورق تواليت، و1,680 علبة حفاضات أطفال، في إطار مواجهة تداول السلع بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وفي وقائع تداول السلع مجهولة المصدر، تم ضبط طن من ذرة الحصى، و190 علبة سجائر مستوردة، و5 جراكن زيت طعام، و8 أطنان من أعلاف الدواجن والنخالة، و4 شكاير سماد يوريا، و7 شكاير سماد نترات، و6 قطع فنار سيارات.

وفي إطار الحفاظ على الدعم المخصص للمواطنين، أسفرت الحملات عن ضبط 205 بطاقات تموينية في وقائع تجميع بطاقات، بواقع 86 بطاقة ببلقاس، و86 بطاقة بدكرنس، و33 بطاقة بنبروه.

كما تم ضبط 60 كيس سكر تمويني، و133 باكو شاي تمويني، و106 باكو جبنة تموينية، و208 باكو جبنة تموينية وزن 250 جرامًا، ضمن وقائع التصرف في السلع التموينية، وضبط 6 شكاير دقيق بلدي مدعم في واقعة تجميع دقيق، إلى جانب سلع تموينية في وقائع تجميع وتصرف.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير 10 مخالفات، من بينها 5 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 وقائع لتجميع مواد بترولية، ومخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم ضبط 800 لتر سولار في إحدى وقائع تجميع المواد البترولية.

وفي مجال الرقابة على اللحوم والمنتجات الغذائية، تم ضبط 110 كيلوجرامات من اللحوم البلدية في واقعة ذبح خارج السلخانة، و80 كيلوجرامًا من اللحوم المفرومة، و200 كيس من مصنعات اللحوم والدواجن في واقعة غش تجاري. كما تم ضبط 7 أسطوانات غاز في واقعة استخدام في غير الغرض المخصص لها.

وفي قطاع تجار التموين، أسفرت الحملات عن تحرير 29 مخالفة، شملت 13 مخالفة للغلق خلال مواعيد العمل الرسمية، و7 مخالفات لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، و5 مخالفات لعدم وجود قائمة بيانات، إلى جانب مخالفات تجميع السلع التموينية والتصرف فيها.