شاب ينهي حياه عمه أمام الناس في الشارع باحدى قرى الدقهلية

شهدت قرية «أبو داود» بمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية واقعة مأساوية، حيث لقى رضا أحمد المأذون مصرعه على يد ابن شقيقه أمام الأهالي.

تلقت مديرية أمن الدقهليه اخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص على يد نجله أخيه في قرية أبو داود بمركز تمي الأمديد

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وبالفحص والتحرى تبين نشوب مشادة أسرية حاول خلالها المجني عليه معاتبة المتهم «محمد م م » (27 عامًا)، إلا أن الأخير سحب سلاحًا أبيض وتخلص من عمه.

​وانتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة العميد محمد أبو بكر حسان والمقدم محمد الشامي، حيث فرضت السيطرة وتم ضبط المتهم، وتم نقل لمستشفى تمي الأمديد تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.