القبض على المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بإلقاء القمامة أمام منزلها والتعدى على أنجالها بالضرب والإتيان بحركات خادشة للحياء بالدقهلية .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/سبتمبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من ("ربة منزل") بتضررها من (شقيق زوجها "له معلومات جنائية") ، لقيامه بالتعدى عليها بالسب بألفاظ خادشة للحياء والإتيان بحركات خادشة للحياء، وإلقاء القمامة أمام منزلها وقطع سلك الكهرباء الخاص بموتور المياه خاصتها لخلافات بينهما حول الميراث.





أمكن ضبط مرتكب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





