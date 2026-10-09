القبض على عامل أنشأ صفحة للترويج لبيع المخدرات والنصب على راغبي الشراء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات رصد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يديرها أحد الأشخاص للترويج لبيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية، حيث تبين أن نشاطه يستهدف النصب والاحتيال على راغبي الشراء.

كواليس القبض على المتهم

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه عامل، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.

وعُثر بحوزة المتهم على هاتفي محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، اعترف بإدارة الصفحة بقصد النصب والاحتيال على راغبي شراء المواد المخدرة، موضحًا أنه كان يرسل لهم صورًا لمواد مخدرة حصل عليها من شبكة الإنترنت، ثم يطلب منهم تحويل مبالغ مالية إليه، قبل أن يغلق هاتفه المحمول ويقطع التواصل معهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.