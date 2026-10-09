تصادف مروره مع والده.. إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة النارية بمحافظة أسوان، أسفرت عن إصابة طفل تصادف مروره بمكان الواقعة برفقة والده.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، تلقى قسم شرطة ثان أسوان بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول، عامل، وطرف ثان، يضم 3 عاطلين، جميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة شهدت قيام أفراد الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الأول، باستخدام سلاحين ناريين، أثناء استقلالهم مركبة «تروسيكل»، ما أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات برش خرطوش، تصادف مروره بموقع المشاجرة برفقة والده.

وجرى نقل الطفل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما اتهم والده أفراد الطرف الثاني بالتسبب في إصابة نجله.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وبإرشادهم جرى ضبط بندقية آلية وبندقية خرطوش، تبين استخدامهما في الواقعة، بالإضافة إلى مركبة التروسيكل التي كانوا يستقلونها، وتبين أنها دون لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.